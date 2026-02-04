Buques de guerra de Estados Unidos arriban a la capital de Haití

El buque USS Stockdale 106 en la bahía de Puerto Príncipe como parte de la operación 'Lanza del Sur', según dijo la embajada estadounidense en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

Buques de guerra estadounidenses arribaron a Haití, informó el martes la embajada de Estados Unidos en esa isla caribeña, en plena ofensiva contra las pandillas e inestabilidad política del país.

"Los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la operación 'Southern Spear'", según dijo la embajada estadounidense en Haití en su cuenta de X, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Su presencia refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití", agregó el texto.

La llamada operación "Southern Spear" (Lanza del Sur), anunciada en noviembre por Hegseth, es parte del despliegue de buques de guerra y aviones militares estadounidenses en América Latina para combatir, según Washington, las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas por cárteles "narcoterroristas". Las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico dejan más de 100 muertos.

Haití, el país más pobre del continente americano, atraviesa nuevas turbulencias políticas a pocos días del fin oficial del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el órgano de gobierno, previsto para el 7 de febrero.

El país caribeño sufre además desde hace muchos años la violencia de bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

Estados Unidos anunció recientemente nuevas restricciones de visados dirigidas a altos responsables haitianos, entre ellos miembros del CPT, acusados de apoyar a las pandillas en la isla caribeña.

El USS Stockdale

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/buques-de-guerra-de-eeuu-1ede22ac.jpg Fotografía de los tres buques publicada por la embajada de los Estados Unidos en Haití. (FUENTE EXTERNA)

Los buques estadounidenses, entre ellos el USS Stockdale, forman parte de la armada enviada por Estados Unidos al Caribe en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas.

Estados Unidos capturó el pasado 3 de enero al mandatario venezolano Nicolás Maduro, detenido en Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico