Según el multimillonario Elon Musk, el dinero "no compra la felicidad"

El comentario del multimillonario Elon Musk se viralizó rapidamente. Su cuenta en X cuenta con 233.9 millones de seguidores ( EFE )

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, afirmó en la red social X, de la cual es propietario, que el dinero no da la felicidad.

"Quien dijo que 'el dinero no puede comprar la felicidad' realmente sabía de lo que hablaba", escribió Musk el miércoles en la plataforma que adquirió en 2022 por 44,000 millones de dólares.

La publicación, acompañada de un emoticón de cara triste, sumaba el jueves a mediodía más de 66 millones de visualizaciones.

Los comentarios que recibió iban de la simpatía a la burla, y algunos aconsejaban a Musk volcarse en la religión o la filantropía.

Su fortuna está estimada en 668,000 millones de dólares, y a finales de 2025 los accionistas de Tesla, empresa de autos eléctricos que Musk dirige, aprobaron un paquete de compensación para él que podría valer hasta 1 billón de dólares.

Los sueños de Musk con su fortuna

Estos montos le permiten a al magnate perseguir el sueño de colonizar Marte, apoyar las arcas de políticos como el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y tener más de una docena de hijos.

Además de Tesla, Musk es fundador de la startup de inteligencia artificial xAI y la aeroespacial SpaceX.