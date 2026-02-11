×
Caso Epstein
Caso Epstein

Fiscal general de EE. UU. enfrenta duras críticas en el Congreso por manejo de archivos sin censura del caso Epstein

Durante la audiencia, legisladores cuestionaron a Bondi sobre la divulgación de documentos sensibles que afectan a las víctimas

    Fiscal general de EE. UU. enfrenta duras críticas en el Congreso por manejo de archivos sin censura del caso Epstein
    Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un evento social, antes de que estallara el escándalo judicial que los involucró en una red de tráfico sexual de menores. (FUENTE EXTERNA)

    La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, enfrentó fuertes cuestionamientos de legisladores durante una tensa audiencia en el Congreso sobre la gestión del Departamento de Justicia de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, luego de que documentos divulgados incluyeran información confidencial sobre víctimas pese a supuestos procesos de censura.

    La comparecencia, que superó las tres horas, estuvo marcada por intercambios acalorados entre Bondi y miembros del Congreso, especialmente demócratas, quienes acusaron al Departamento de Justicia de falta de transparencia y de no proteger adecuadamente a las víctimas vinculadas al caso.

    Durante la audiencia, la fiscal general defendió la actuación de la institución y rechazó las acusaciones de encubrimiento. También protagonizó momentos de confrontación directa con algunos legisladores, a quienes respondió con críticas y evasivas, negándose en ocasiones a abordar preguntas específicas sobre la divulgación de documentos sensibles.

    Reacciones y controversias sobre la divulgación de documentos sensibles

    Bondi dedicó parte de su intervención a respaldar al presidente Donald Trump y a criticar a sus opositores políticos, mientras intentaba desviar la conversación hacia otros temas ante las insistentes preguntas sobre el manejo de los archivos de Epstein.

    • La audiencia contó además con la presencia de varias víctimas en la sala, quienes observaron el proceso mientras legisladores cuestionaban el impacto que la difusión de información no censurada pudo haber tenido sobre su privacidad y seguridad.

    Esta fue la primera comparecencia de Bondi ante el Congreso desde una audiencia igualmente polémica celebrada en octubre pasado.

    Entretanto, la controversia por los documentos del caso Epstein continúa generando presión política y demandas de mayor rendición de cuentas sobre el manejo de la información sensible dentro del Departamento de Justicia.

