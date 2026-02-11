Netanyahu llega a la Casa Blanca para pedir a Trump más presión sobre Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó el miércoles a la Casa Blanca, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y pedirle más presión para que Irán ponga fin a sus programas nuclear y balístico.

La administración estadounidense reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear de su archienemigo, pero mantiene la amenaza militar contra la república islámica si no alcanzan un acuerdo.

El líder israelí llegó a la Casa Blanca poco antes de las 11:00 locales. La víspera de la reunión con Netanyahu, Trump afirmó que evalúa enviar un segundo portaviones a Oriente Medio para aumentar la presión sobre Teherán.

Netanyahu, que visita por sexta vez Estados Unidos en este segundo mandato del republicano, reclama que las negociaciones incluyan también el programa de misiles balísticos de Teherán.

Postura de Irán

Las autoridades iraníes, que denunciaron las "influencias destructivas" del viaje del líder israelí, se mostraron abiertas a permitir "inspecciones" sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, pero advirtieron que no cederán ante "exigencias excesivas".

"No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones", dijo el presidente Masud Pezeshkian este miércoles, en el 47º aniversario de la Revolución Islámica.