La CIA publica un nuevo video para reclutar espías en China

La CIA intensificó su esfuerzo por reclutar espías en China con un nuevo video en chino divulgado el jueves, que apela a oficiales militares descontentos, una medida que probablemente enfurezca aún más a Pekín.

En el video, publicado en el canal de YouTube de la CIA, un ficticio oficial chino decide contactar a la agencia de inteligencia estadounidense tras concluir que "los líderes lo único que protegen son sus propios intereses" y que "su poder se basa en incontables mentiras".

El clip muestra al oficial en su casa con su familia, luego conduciendo bajo una lluvia torrencial y pasando por un puesto de control, antes de sacar una computadora portátil en el coche y teclear mientras dice: "Elegir este camino es mi manera de luchar por mi familia y mi país".

El texto en chino que acompaña el video solicita filtraciones sobre los líderes y el ejército de Pekín, así como sobre otras áreas.

"¿Tiene información sobre altos líderes chinos? ¿Es usted un oficial militar o tiene vínculos con el ejército? ¿Trabaja en los ámbitos de inteligencia, diplomacia, economía, ciencia o tecnología avanzada, o trata con personas que trabajan en esos campos?", pregunta.

"Por favor, contáctenos. Queremos comprender la verdad", dice, y añade que la CIA puede contactarse "de forma segura a través de nuestro servicio oculto en Tor", un navegador en la darknet, la versión clandestina de internet.

Videos de reclutamiento

El año pasado, la CIA difundió varios videos el año que según el director de la agencia, John Ratcliffe, buscaban reclutar funcionarios chinos.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín condenó entonces las publicaciones como una "provocación política descarada".