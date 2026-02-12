Militar estadounidense declarado muerto tras caer por la borda de buque en el Caribe

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, con un despliegue de aviones, buques de guerra, portaaviones y hasta 15,000 efectivos desde el año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

Un marine de Estados Unidos asignado a un buque de guerra en el Caribe cayó por la borda a principios de febrero y fue declarado muerto, informaron el jueves fuentes militares.

Además, una colisión entre dos barcos de la flotilla naval estadounidense desplegada en la región dejó dos heridos.

El gobierno de Donald Trump ha desplegado desde agosto de 2025 una enorme fuerza naval en el Caribe, pero las bajas estadounidenses durante sus operaciones en la región han sido poco comunes.

El infante de Marina —el cabo de primera clase Chukwuemeka Oforah, de 21 años— supuestamente cayó del "USS Iwo Jima" el 7 de febrero y fue declarado fallecido tras "una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas", indicó el Cuerpo de Marines en un comunicado.

Una colisión con heridos leves, pero sin precisión del lugar

En un incidente aparte, el "USS Truxton" y el "USNS Supply" colisionaron "durante una reaprovisionamiento en alta mar" el miércoles, informó el Comando Sur (SouthCom), responsable de las fuerzas estadounidenses en Centro y Sudamérica, en un comunicado sin especificar dónde ocurrió la colisión.

"Dos miembros del personal reportaron lesiones leves y se encuentran en condición estable. Ambos barcos informaron estar navegando con seguridad. El incidente se encuentra actualmente bajo investigación", añadió el Comando Sur.

Las operaciones de la flotilla estadounidense en el Caribe incluyeron ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas, así como la confiscación de petroleros.

Además, el 3 de enero las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico en Nueva York.