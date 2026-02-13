Retiran aviones militares de EE. UU. de RD mientras portaavión Gerald Ford abandona el Caribe

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe comienza a reconfigurarse tras la salida de los aviones tanqueros que operaban desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y el traslado del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia Oriente Medio, en medio de tensiones geopolíticas con Irán.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, las aeronaves militares estadounidenses que permanecían desplegadas en el país como parte de operaciones antidrogas fueron retiradas hace aproximadamente tres semanas.

En total, unas diez aeronaves operaban desde el AILA y también tenían autorización para utilizar la Base Aérea de San Isidro como parte de una misión logística regional.

Operación antidrogas en fase de retiro

Los aviones llegaron al país en diciembre de 2025 dentro de la denominada Operación Lanza del Sur, enfocada en el combate al narcotráfico en el Caribe. Su misión consistía principalmente en abastecer de combustible e insumos a aeronaves desplegadas en otros territorios.

El despliegue había sido anunciado el 26 de noviembre de 2025 por el presidente Luis Abinader, quien explicó que la medida sería temporal y que no comprometía la soberanía nacional, sino que respondía a la necesidad de enfrentar el narcotráfico regional.

Aunque la misión no ha sido declarada oficialmente concluida, fuentes indicaron que actualmente el personal estadounidense se encuentra desmontando el campamento instalado en las inmediaciones del aeropuerto. En los últimos días han arribado aeronaves militares de carga para retirar equipos, entre ellas un avión estratégico tipo C-5M Super Galaxy.

Portaaviones deja el Caribe

Reportes internacionales señalan que desde el inicio de la operación en septiembre de 2025 se han destruido alrededor de 35 embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el sur del Caribe y el Pacífico.

En paralelo a la reducción de presencia aérea en la región, Estados Unidos ordenó el traslado del portaaviones USS Gerald R. Ford desde el Caribe hacia Oriente Medio. El movimiento responde al aumento de las tensiones con Irán y a la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para reforzar su capacidad militar en esa zona.

El despliegue permitirá que dos grupos de ataque de portaaviones operen simultáneamente en la región, ya que el USS Abraham Lincoln y sus destructores se encuentran previamente en el Mar Arábigo.

El Ford había sido enviado al Caribe en octubre pasado, formando parte de una fuerte presencia militar estadounidense en el hemisferio occidental. Su salida marca un giro en las prioridades estratégicas, que ahora se concentran en Oriente Medio ante la incertidumbre sobre el programa nuclear iraní y las negociaciones diplomáticas en curso.

Presencia militar en transición

La salida de los aviones tanqueros desde territorio dominicano y el traslado del portaaviones evidencian una reconfiguración de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Mientras el proceso de retiro del personal y equipos continúa de manera gradual en el país, las autoridades locales aún no han anunciado oficialmente la fecha de finalización de la misión antidrogas.