Marco Rubio viajará al Caribe para reunión de jefes de Gobierno de CARICOM

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en el hotel 'Bayerischer Hof', en Múnich, Alemania. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará el próximo 25 de febrero a San Cristóbal y Nieves para participar en la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM.

La información fue ofrecida este 23 de febrero por el Departamento de Estado, en una declaración atribuida al viceportavoz principal, Thomas Pigott.

De acuerdo con el comunicado, Rubio sostendrá encuentros con líderes del Caribe con el objetivo de avanzar prioridades comunes, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad regional y la profundización de la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico ilícito.

Estabilidad en el hemisferio

Asimismo, se abordarán iniciativas para promover el crecimiento económico y reforzar la seguridad sanitaria y energética en la región.

Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar estrechamente con los Estados miembros de CARICOM para impulsar la estabilidad y la prosperidad en el hemisferio.