Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei
Trump, a través de su red social Truth Social, calificó al ayatolá Jameneí como una de las personas más malvadas de la historia, afirmando que ha fallecido en los ataques aéreos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.
- "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.
Noticia en desarrollo.