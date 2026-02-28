×
muerte ayatolá Jameneí
muerte ayatolá Jameneí

Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

Trump, a través de su red social Truth Social, calificó al ayatolá Jameneí como una de las personas más malvadas de la historia, afirmando que ha fallecido en los ataques aéreos.

    Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei
    El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (EFE/OFICINA DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

    • "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.
    Noticia en desarrollo. 

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.