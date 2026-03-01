El Pentágono dice haber destruido el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes

El ejército estadounidense anunció el domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes. ( AFP )

El ejército estadounidense anunció el domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.

"La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general", dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

"El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente", afirmó el CENTCOM.

Trump dispuesto a negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", declaró en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic.

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", dijo.

Trump no detalló cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora han fallecido.