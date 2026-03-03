EE. UU. intensifica presión sobre Venezuela y prepara posible acusación contra Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del presidente estadounidense Donald Trump prepara un borrador de acusación penal (indictment) contra Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta interina de Venezuela, informaron fuentes familiarizadas según la agencia Reuters.

El borrador involucraría cargos potenciales por corrupción y lavado de dinero relacionados con PDVSA, la estatal petrolera venezolana, y cubriría supuestas actividades entre 2021 y 2025.

Procuradores federales en Miami han estado preparando este borrador durante semanas, según las fuentes de Reuters, aunque no está claro si será presentado formalmente ante un gran jurado.

La posible acusación se usaría como herramienta de presión política para obtener cooperación de Rodríguez en temas que Washington considera estratégicos, de acuerdo a Reuters.

Aunque el Departamento de Justicia de EE. UU. negó públicamente la información (a través del fiscal general adjunto Todd Blanche), Reuters reafirmó su reporte y dijo que mantiene la veracidad de lo publicado.

Presión estadounidense

La presión estadounidense también incluye la exigencia de que Rodríguez detenga o mantenga en custodia a exfuncionarios de la era Maduro, algunos de ellos con cargos en EE. UU., para posibles extradiciones, según las fuentes.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

Las autoridades estadounidenses han acusado a figuras vinculadas al chavismo de múltiples delitos, incluidos lavado de dinero y narcotráfico y buscan consolidar su estrategia en Venezuela con equilibrios legales.

