Estados Unidos y Canadá detectan aviones rusos cerca de Alaska

Los dos aviones militares rusos detectados se utilizan para patrullas marítimas

    Expandir imagen
    Estados Unidos y Canadá detectan aviones rusos cerca de Alaska
    Avión antisubmarino de la aviación naval rusa Tupolev Tu-142 en vuelo. (SHUTTERSTOCK)

    Estados Unidos y Canadá detectaron dos aviones militares rusos cerca del estado de Alaska el miércoles, según informó el Mando Conjunto de Defensa Aeroespacial (NORAD).

    La organización afirmó haber enviado 12 aviones, incluidos cazas F-35 y F-22, para "identificar, monitorizar e interceptar" los dos aviones militares rusos TU-142 detectados, que se utilizan para patrullas marítimas.

    "No se considera una amenaza"

    "El avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense ni canadiense", apuntó NORAD en un comunicado.

    • "Esta actividad rusa en la ZIDA de Alaska y Canadá ocurre regularmente y no se considera una amenaza", agregó.

    La ZIDA, Zona de Identificación de Defensa Aérea, son tramos de espacio aéreo internacional que exige que todas las aeronaves que transitan por ella se identifiquen.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.