EE. UU. extiende la prohibición sobre Puerto Príncipe y amplía las restricciones del espacio aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) extendió la prohibición que impide a las aerolíneas comerciales estadounidenses volar hacia la capital de Haití, una medida que seguirá vigente hasta el 3 de septiembre debido al deterioro de la seguridad provocado por la violencia de las pandillas.

En un aviso publicado el lunes, la FAA explicó que decidió extender la prohibición (que vencía el 7 de marzo) "debido a riesgos para la seguridad de los vuelos asociados con la inestabilidad en curso", una medida que aísla aún más a la capital haitiana.

La agencia también amplió el espacio aéreo restringido más allá de Puerto Príncipe para incluir partes del sur y del centro del país, así como la región de Artibonite, donde en los últimos meses se han registrado ataques cada vez más frecuentes por parte de grupos armados, según recogen medios estadounidenses.

"Las pandillas han perpetrado cada vez más ataques violentos en los departamentos de Artibonite y Centro, al norte de la capital, lo que ha obligado a modificar la zona donde están prohibidas las operaciones de la aviación civil estadounidense", indicó la FAA en un aviso revisado emitido el lunes.

La agencia advirtió que la expansión de las áreas controladas por pandillas aumenta el riesgo de que aeronaves que vuelen a baja altitud sean alcanzadas por disparos de armas pequeñas.

De acuerdo con la FAA, las operaciones de aviación civil de Estados Unidos continúan prohibidas a menos de 10,000 pies de altitud en zonas específicas del país, debido a la incapacidad de las fuerzas de seguridad haitianas para prevenir ataques contra aeronaves en Puerto Príncipe y sus alrededores.

Desde 2024

La nueva prórroga es la más reciente de una serie de restricciones impuestas inicialmente en noviembre de 2024, luego de que aviones de aerolíneas como Spirit Airlines, JetBlue Airways y American Airlines fueran alcanzados por disparos mientras sobrevolaban el espacio aéreo haitiano.

Con esta nueva extensión, Haití se encamina a pasar casi dos años sin recibir vuelos comerciales regulares de aerolíneas estadounidenses en su principal terminal aérea, el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene además una advertencia de nivel 4 de "No viajar" para sus ciudadanos que consideren desplazarse al país caribeño.

Aunque no se han reportado ataques de pandillas en los aeropuertos internacionales de Les Cayes y Cabo Haitiano, las aerolíneas estadounidenses han evitado operar en esas terminales desde los incidentes con disparos.

Según la FAA, desde septiembre grupos armados designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas han abierto fuego contra al menos tres aeronaves en Puerto Príncipe. Entre ellos se encuentra la coalición de pandillas Viv Ansanm ("Vivir juntos") y el grupo armado Gran Grif, activo en la región de Artibonite.

Las pandillas controlan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe y amplias zonas del interior del país, lo que ha profundizado la crisis de seguridad y ha dificultado la reanudación de las operaciones aéreas internacionales.

El aeropuerto principal de la capital permaneció cerrado durante casi tres meses el año pasado tras ataques coordinados contra infraestructuras gubernamentales perpetrados por estas bandas.