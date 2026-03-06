Trump advierte que solo la "rendición incondicional" de Irán puede poner fin a la guerra

Actualiza con alza del petróleo en una semana, ataques con drones en Irak, llamada de Putin con su homólogo iraní, 3.000 objetivos alcanzados en Irán según EEUU, interceptación de misil balístico en Riad y un puesto de la ONU atacado en Líbano

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que solo la "rendición incondicional" de Teherán puede poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras los precios del petróleo se dispararon ante el temor a una interrupción del suministro mundial.

Al mismo tiempo que Israel intensificaba sus ataques aéreos contra Líbano y anunciaba bombardeos "a gran escala" sobre Teherán, el ejército estadounidense informó que había alcanzado más de 3.000 objetivos desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

La ofensiva, que se desató por un ataque israeloestadounidense contra Irán, ha arrastrado a naciones más allá de la región, ha trastocado los sectores energético y de transporte y ha llevado el caos a zonas habitualmente pacíficas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió "negociaciones diplomáticas serias" y advirtió de una "situación que podría salirse de control".

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó el viernes su apoyo a un alto el fuego "inmediato" en Irán durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, informó el Kremlin.

Trump, que ha dado motivos cambiantes para iniciar la guerra hace una semana, ha rechazado nuevas conversaciones con Teherán y afirmó en Truth Social que "no habrá ningún acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL".

El republicano también prometió ayudar a reconstruir la economía del país si Teherán instala a alguien "aceptable" para él en sustitución del ayatolá Alí Jamenei, muerto el fin de semana pasado.

Solo nueve buques comerciales fueron detectados cruzando el estratégico estrecho de Ormuz desde el lunes, según los datos del sitio MarineTraffic analizados por la AFP.

Impacto del conflicto en Irán y la región

Los precios del crudo, ya en alza, subieron aún más el viernes.

El contrato de referencia internacional, el Brent del mar del Norte, saltó hasta los 92,69 dólares por barril, un alza del 8,5% en el día y de casi el 30% en la semana.

Teherán se vacía

La capital iraní volvió a ser sacudida por potentes explosiones al inicio de la noche, y gruesas columnas de humo negro se alzaban sobre los edificios, constaron periodistas de la AFP en el lugar.

Los bombardeos se encadenaron sin descanso, y el ejército israelí anunció haber atacado "400 objetivos" en todo Irán durante la jornada.

En Teherán, en el primer viernes de oración desde la muerte de Jamenei, multitudes de personas vestidas de negro se congregaron enarbolando banderas iraníes o retratos del difunto líder supremo.

"La ciudad se vació, mucha gente se fue", aseguró Robert, un empresario de Teherán de 60 años, consultado por la AFP mientras cruzaba la frontera entre Irán y Armenia.

Según un portavoz del gobierno iraní, alrededor de un millar de personas han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, de las cuales el 30% son niños. La AFP no ha podido verificar estas afirmaciones.

Irán sigue atacando Israel, donde en total han muerto 10 personas, según los servicios de emergencia. Teherán asegura que solo ataca bases e intereses estadounidenses.

En total, trece personas, siete de ellas civiles, han muerto en la región.

El viernes misiles y drones fueron lanzados contra Kuwait y Baréin, Arabia Saudita y Catar. Riad dijo haber interceptado un misil balístico que se dirigía a una base militar.

Consecuencias humanitarias y desplazamientos en Líbano

El ejército iraní también afirmó haber alcanzado un petrolero estadounidense en el Golfo.

En Irak, una instalación petrolera en el sur del país fue atacada por drones por segunda vez el viernes, declaró una fuente de seguridad iraquí. El aeropuerto de Bagdad, que alberga una base militar y una instalación diplomática estadounidense, también fue impactado.

300.000 desplazados en Líbano

En Líbano, arrastrado al conflicto cuando el movimiento libanés proiraní Hezbolá atacó a Israel para "vengar" la muerte de Jamenei, no deja de aumentar el saldo de los masivos bombardeos israelíes lanzados en represalia.

Al menos nueve muertos el viernes por la noche en ataques en el este, lo que eleva el balance total desde el lunes a 226 muertos y unos 800 heridos, según las autoridades.

Unas 300.000 personas se han visto obligadas a huir de los bombardeos israelíes en todo el país, a menudo sin saber adónde ir, según la oenegé Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Hezbolá sigue también lanzando cohetes contra Israel, 70 el viernes según el ejército israelí, que por su parte afirmó haber atacado "500 objetivos" en Líbano desde el lunes y haber matado a "70 terroristas" del movimiento chiita libanés.

Tres cascos azules de la ONU resultaron heridos cuando su base en el sur del Líbano fue alcanzada el viernes, según la fuerza de la ONU y el ejército de Ghana.

El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó a Israel de atacarlos, y el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el ataque como "inaceptable".

Ataque a una escuela

La duración de la guerra en Oriente Medio inquieta a gobiernos y a operadores económicos.

Un envío de tropas terrestres a Irán sería una "pérdida de tiempo", afirmó Trump.

Su ministro de Defensa, Pete Hegseth, descartó una salida rápida: "Apenas estamos al inicio de los combates".

El conflicto se extiende también al Kurdistán iraquí, donde hay grupos de kurdos iraníes en el exilio, objetivo de misiles y drones, así como a Azerbaiyán.

Al mismo tiempo, se multiplican las preguntas sobre un ataque que, según las autoridades iraníes, tuvo como objetivo una escuela en Minab (sur de Irán) el primer día del conflicto y dejó 150 muertos.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación "rápida" y con "total transparencia" después de que el New York Times reveló que pudo tratarse de un ataque estadounidense destinado a una base naval cercana.

Ni Estados Unidos ni Israel han dicho que estuvieran detrás del ataque.