"Es un pequeño precio a pagar", así reaccionó Trump al aumento del precio del petróleo

"¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!", posteó el presidente de los Estados Unidos

    "Es un pequeño precio a pagar", así reaccionó Trump al aumento del precio del petróleo
    Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el domingo el aumento de los precios del petróleo relacionado con la guerra como un "pequeño precio a pagar" por eliminar la "amenaza" del programa nuclear de Irán.

    "El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!", escribió en su plataforma Truth Social.

    Impacto del conflicto en los precios del petróleo

    El barril de petróleo WTI, referencia estadounidense del mercado, superó el domingo los 100 dólares, un precio que no se veía desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Medio Oriente.

