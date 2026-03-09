×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Precio Petróleo
Precio Petróleo

Los precios del petróleo caen tras declaración de Trump sobre la guerra en Irán

El mandatario estadounidense dijo hoy que la guerra está "prácticamente terminada"

El West Texas Intermediate (WTI) perdía un 7,47 % hasta los 84,11 dólares

    Expandir imagen
    Los precios del petróleo caen tras declaración de Trump sobre la guerra en Irán
    El West Texas Intermediate (WTI) perdía un 7,47 % hasta los 84,11 dólares. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del petróleo cayeron este lunes en las operaciones electrónicas tras el cierre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Irán está "prácticamente terminada".

    Hacia las 19H45 GMT, el precio del barril de Brent, referencia internacional, cedía un 5,20 % hasta los 87,87 dólares con respecto al precio del cierre, unos minutos antes.

    El West Texas Intermediate (WTI), de referencia para República Dominicana, perdía un 7,47 % hasta los 84,11 dólares. Los precios se dispararon en los últimos diez días, ante las dificultades de suministro desde Oriente Medio debido al conflicto.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.