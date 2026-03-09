Los precios del petróleo caen tras declaración de Trump sobre la guerra en Irán

El West Texas Intermediate (WTI) perdía un 7,47 % hasta los 84,11 dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del petróleo cayeron este lunes en las operaciones electrónicas tras el cierre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Irán está "prácticamente terminada".

Hacia las 19H45 GMT, el precio del barril de Brent, referencia internacional, cedía un 5,20 % hasta los 87,87 dólares con respecto al precio del cierre, unos minutos antes.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia para República Dominicana, perdía un 7,47 % hasta los 84,11 dólares. Los precios se dispararon en los últimos diez días, ante las dificultades de suministro desde Oriente Medio debido al conflicto.