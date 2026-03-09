Trump prepara acuerdo con Cuba que podría anunciarse en los próximos días

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla el 27 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, en Washington (EE. UU.). ( EFE )

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara un posible acuerdo económico con Cuba que podría ser anunciado próximamente, según informó el diario USA Today, que citó a dos fuentes con conocimiento de las discusiones dentro del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el medio, aún no se conocen los detalles completos ni la fecha exacta en que podría hacerse público el entendimiento. No obstante, entre las medidas consideradas estaría la flexibilización de las restricciones que limitan los viajes de ciudadanos estadounidenses a La Habana.

Ese tipo de cambios podría adoptarse mediante decisiones ejecutivas del presidente, sin necesidad de aprobación del Congreso.

Según USA Today, las conversaciones también han abordado posibles acuerdos en áreas como puertos, energía y turismo. Además, el gobierno estadounidense habría planteado la posibilidad de retirar algunas sanciones económicas como parte de un entendimiento más amplio con el gobierno cubano encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Escenario político

Las fuentes citadas por el periódico indicaron que dentro de las discusiones se ha considerado un escenario político que permitiría una transición gradual en la isla, en el que la familia Castro permanecería en el país mientras se reorganizan las estructuras de poder.

En ese contexto, también se menciona la posibilidad de ofrecer una salida política al actual liderazgo cubano.

El reporte señala que las conversaciones reflejan un posible giro en la estrategia de Washington hacia La Habana. Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela hacia la isla, analistas consideraban que Cuba sería el siguiente objetivo de presión directa para forzar un cambio de régimen.

Sin embargo, en lugar de una estrategia de confrontación abierta, la administración Trump estaría explorando una vía económica orientada a asegurar intereses estadounidenses en la isla mientras se evita una escalada política o militar.

El propio Trump insinuó públicamente la posibilidad de un acuerdo durante la cumbre regional "Shield of the Americas", celebrada el 7 de marzo en Miami. En ese evento afirmó que Cuba atraviesa una situación económica crítica y que las autoridades cubanas están interesadas en negociar.

"Cuba está al final del camino. No tienen dinero ni petróleo", afirmó Trump ante líderes latinoamericanos, según declaraciones recogidas por USA Today. El mandatario añadió que las conversaciones están siendo conducidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a otros miembros de su administración.

Trump sostuvo que un acuerdo podría concretarse con relativa rapidez. "Pensaría que un acuerdo con Cuba se podría hacer muy fácilmente", declaró.

Entre las medidas que se analizan figura permitir nuevamente a los estadounidenses viajar a Cuba con menos restricciones, algo que ya había ocurrido durante el final del gobierno de Barack Obama.

Durante su segundo mandato, Obama autorizó la reapertura de relaciones diplomáticas con La Habana y flexibilizó varias restricciones comerciales y de viaje. Muchas de esas medidas fueron revertidas posteriormente durante el primer gobierno de Trump.

Fuentes citadas por USA Today señalaron que la estrategia actual difiere de la política aplicada durante el período de Obama, debido a que la Casa Blanca considera que ahora dispone de mayor presión sobre el gobierno cubano, en parte por el debilitamiento de su relación energética con Venezuela.

Mientras avanzan las conversaciones, Washington también ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano. En días recientes, funcionarios estadounidenses han advertido sobre la posibilidad de presentar cargos judiciales contra funcionarios del gobierno de la isla.

El reporte también menciona que representantes del secretario de Estado Rubio han mantenido contactos discretos con personas cercanas a la familia Castro, entre ellos Raulito Castro, nieto de Raúl Castro. La Casa Blanca no ha confirmado oficialmente esos encuentros, aunque tampoco los ha desmentido.

Trump también ha hecho comentarios públicos que sugieren avances en el diálogo. Durante un evento en la Casa Blanca el 5 de marzo, el presidente estadounidense le dijo al empresario cubanoestadounidense Jorge Mas que pronto podría viajar a la isla.