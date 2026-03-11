×
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Consejo de Seguridad de la ONU exige que Irán cese ataques contra países del golfo Pérsico

Con 13 votos a favor y dos abstenciones, la resolución condena las acciones de Irán que amenazan la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo.

    Expandir imagen
    Consejo de Seguridad de la ONU exige que Irán cese ataques contra países del golfo Pérsico
    Un total de 135 países miembros de las Naciones Unidas expresaron su apoyo a la resolución. (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el miércoles una resolución en la que reclama el "cese inmediato" de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania, objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

    • La resolución, aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones, "exige el cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

    Condena además "toda acción o amenaza" de Irán "destinada a cerrar, obstaculizar o interferir de cualquier manera con la navegación internacional en el estrecho de Ormuz", estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas natural.

    Presentación de la resolución

    El texto sometido a votación en el Consejo de Seguridad fue presentado por Baréin junto con los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Catar), así como por Jordania.

    Un total de 135 países miembros de las Naciones Unidas expresaron su apoyo a la resolución.

    Consecuencias del conflicto

    Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero un ataque de una magnitud sin precedentes contra la república islámica en los que fue asesinado el líder supremo iraní Alí Jamenei, de 86 años y al frente del país desde 1989.

    • Los bombardeos llevaron a Teherán a disparar una andanada de misiles en ciudades de todo Oriente Medio.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.