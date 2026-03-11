Trump tilda de "excursión" la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este miércoles de "excursión" la guerra desatada en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada junto a Israel a finales de febrero contra Irán, que se ha saldado con más de 1.200 muertos en el territorio.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que para su país "la guerra es una 'excursión', mientras que para Irán es 'una guerra', unas declaraciones que ha realizado durante una visita a las instalaciones de una empresa farmacéutica en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio.

El mandatario ha aseverado además, tras doce días de ofensiva, que "para nosotros, ha resultado ser más fácil de lo que pensábamos".

"Tenían miles de misiles, 7.000, 8.000 misiles. Conseguimos muchos de ellos antes de que pudieran lanzarlos. Drones por todas partes. Conseguimos muchos. Ahora estamos destruyendo las plantas de drones a gran velocidad", ha destacado.

Por otra parte, Trump ha elevado a 28 el número de buques minadores destruidos por el Ejército estadounidense "utilizando la misma arma, exactamente la misma arma que utilizamos contra los traficantes de drogas en el agua".

"Por ejemplo, teníamos una enorme cantidad de drogas entrando por el agua, por el mar. Y ahora casi no tenemos ninguna. Ha bajado un 97%", ha señalado, en alusión a los bombardeos de Washington contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, que han causado desde septiembre del pasado año más de un centenar de muertos.

Resultados y cifras oficiales de los ataques estadounidenses

"Ahora lo haremos por tierra. La tierra es más fácil que el agua", ha agregado.

Estas declaraciones llegan apenas horas después de que el propio Trump haya asegurado que no cree que Irán haya colocado minas en el estrecho de Ormuz y haya defendido la efectividad de los ataques, con los que han logrado acabar con "todos" sus buques mineros "en una sola noche", advirtiendo de que pueden llegar algunos aún peores.

El Pentágono estimó este martes en 16 los buques minadores iraníes destruidos por Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz.