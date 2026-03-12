×
EE. UU. y China sostendrán diálogo comercial de alto nivel en París

Se espera que esta reunión prepare el terreno para la visita de Trump a Pekín, donde tiene previsto reunirse con Xi

    EE. UU. y China sostendrán diálogo comercial de alto nivel en París
    El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Francia entre el 15 y el 16 de marzo. (FUENTE EXTERNA)

    Los principales responsables económicos de Estados Unidos y China tienen previsto reunirse en París en los próximos días, informó el jueves el Departamento del Tesoro, antes del encuentro programado en abril entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

    • El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Francia entre el 15 y el 16 de marzo, indicó el departamento.

    "Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando", dijo Bessent en un comunicado.

    Logros comerciales

    Se espera que la reunión entre Bessent y He prepare el terreno para la visita de Trump a Pekín, donde tiene previsto reunirse con Xi.

    Las conversaciones probablemente tengan como objetivo concretar los logros comerciales y económicos que se anunciarán en la cumbre de líderes, explicó a la AFP Wu Xinbo, profesor de la Universidad de Fudan.

    Los lazos económicos entre ambas potencias han enfrentado un año turbulento desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

    Washington y Pekín se involucraron en una guerra de aranceles en abril del año pasado, cuando China respondió a los gravámenes que impuso Trump a sus socios comerciales.

    Esto hizo trepar los aranceles al intercambio entre ambos países a niveles de tres dígitos, lo que obligó a detener el comercio, antes de que ambas partes alcanzaran una tregua.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.