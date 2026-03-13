Donald Trump no tiene una fecha de cuándo se podrán escoltar los tanqueros por el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento del Mes de la Historia de la Mujer en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

Estados Unidos anunció que su Armada escoltará buques a través del estrecho de Ormuz "tan pronto como sea militarmente posible", una operación que podría realizarse junto a una coalición internacional, en medio de la guerra con Irán y de la mayor interrupción del suministro petrolero global registrada hasta ahora.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó en una entrevista con Sky News que la medida busca garantizar el paso seguro de los barcos por esta ruta marítima estratégica, por donde normalmente transita cerca del 20 % del petróleo que se consume en el mundo.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que el mercado petrolero enfrenta "la mayor interrupción de suministro de la historia" como consecuencia del conflicto con Irán. Según Bessent, la guerra ya ha costado a Estados Unidos alrededor de 11,000 millones de dólares.

Ejecución del plan

El plan de escolta naval se ejecutará cuando el Ejército estadounidense logre "control total del espacio aéreo" y degrade la capacidad de Irán para reconstruir su arsenal de misiles.

"Los barcos serán escoltados por el estrecho tan pronto como sea posible garantizar un paso seguro", afirmó Bessent durante la entrevista con el periodista Wilfred Frost.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, también confirmó que el sistema de escolta podría activarse "relativamente pronto", aunque aclaró que aún no es posible iniciar la operación.

"Todos nuestros activos militares están concentrados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria que las sostiene", dijo Wright en una entrevista con CNBC.

El funcionario indicó que es "bastante probable" que las escoltas navales comiencen antes de que termine el mes.

Mientras tanto, el tránsito marítimo por el estrecho se ha reducido de forma significativa. Desde que el presidente Donald Trump anunció el 3 de marzo que Estados Unidos iniciaría la escolta de petroleros si era necesario, el tráfico en la zona ha quedado prácticamente paralizado por las amenazas de Teherán de atacar embarcaciones.

El estrecho de Ormuz ha permanecido prácticamente cerrado para cargamentos energéticos que no sean iraníes durante 14 días, según un informe de la firma ClearView Energy Partners.

El temor a minas navales colocadas por Irán en esta vía estratégica ha aumentado las presiones para establecer un sistema de protección marítima. Sin embargo, Bessent aseguró que algunos petroleros iraníes y embarcaciones con bandera china han transitado por la zona, lo que sugiere que el estrecho no ha sido minado.

Precios de energía

La interrupción del tránsito ha provocado un alza significativa en los precios de la energía. El petróleo superó los 100 dólares por barril en los últimos días, y analistas advierten que el precio podría aumentar aún más si el conflicto se prolonga.

En su informe mensual, la Agencia Internacional de Energía indicó que los gobiernos miembros podrían liberar de forma coordinada hasta 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para mitigar el impacto en el mercado.

No obstante, el organismo señaló que esta medida sería solo temporal mientras persista el conflicto.

En un intento por aumentar la oferta mundial de crudo, el Gobierno estadounidense autorizó de manera temporal a varios países a comprar petróleo ruso que permanece varado en el mar, con el objetivo de ampliar el suministro disponible.

Según ClearView Energy, esta decisión refleja tanto la gravedad de la situación en los mercados energéticos como las limitaciones de las reservas estratégicas de los gobiernos.

La firma advirtió que, aunque algunos cargamentos ya en tránsito podrían llegar pronto a los países importadores, la liberación de reservas petroleras transportadas por mar podría tardar semanas en materializarse. Además, aún no está claro cuándo algunos países miembros de la AIE iniciarán sus propias liberaciones de crudo.