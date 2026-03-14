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VIDEO | ¿Qué intereses tiene Estados Unidos al aceptar diálogos con Cuba?

Los diálogos oficiales con Estados Unidos iniciaron en medio de una grave crisis energética y una creciente tensión bilateral

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El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó el 13 de marzo de 2026 que Cuba inició diálogos oficiales con Estados Unidos en medio de una grave crisis energética y una creciente tensión bilateral. Armando Chaguaceda, politólogo cubano mexicano, investigador de Gobierno y Análisis Político, aborda el tema en France 24.

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