VIDEO | ¿Qué intereses tiene Estados Unidos al aceptar diálogos con Cuba?
Los diálogos oficiales con Estados Unidos iniciaron en medio de una grave crisis energética y una creciente tensión bilateral
El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó el 13 de marzo de 2026 que Cuba inició diálogos oficiales con Estados Unidos en medio de una grave crisis energética y una creciente tensión bilateral. Armando Chaguaceda, politólogo cubano mexicano, investigador de Gobierno y Análisis Político, aborda el tema en France 24.