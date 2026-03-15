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Trump cree que logrará un acuerdo con Cuba "muy pronto"

Washington impone desde enero un bloqueo energético de facto a la nación

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    Trump cree que logrará un acuerdo con Cuba muy pronto
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que Cuba desea cerrar un acuerdo con Estados Unidos, que según él se alcanzará "muy pronto".

    "Cuba también quiere cerrar un acuerdo, y creo que muy pronto o llegamos a un acuerdo o haremos lo que haya que hacer", declaró el presidente estadounidense a periodistas a bordo del Air Force One.

    "Estamos en conversaciones con Cuba", añadió, al tiempo que subrayó que "nos ocuparemos de Irán antes que de Cuba".

    "Creo que va a pasar algo en Cuba muy pronto"Donald TrumpPresidente de EE. UU.

    Cuba confirmó el viernes que está en conversaciones con Estados Unidos y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, un mediador histórico entre estos dos enemigos ideológicos.

    Al ataque

    Trump, que multiplica las declaraciones ofensivas contra Cuba, aseguraba desde mediados de enero que había negociaciones en curso con altos cargos de la isla, pero La Habana había desmentido hasta ahora esos contactos.

    Washington impone desde enero un bloqueo energético de facto a Cuba, al invocar la "amenaza excepcional" que representaría para la seguridad nacional estadounidense esta isla situada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida.

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