EE. UU. presiona para que Díaz-Canel abandone el poder en Cuba, según New York Times

Fotografía de archivo de combo de dos fotografías del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno estadounidense de Donald Trump presiona para que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países, informó el lunes el diario The New York Times.

Al margen de la salida de Miguel Díaz-Canel, de 65 años y quien llegó al poder en 2018, el actual gobierno comunista se mantendría en su lugar, según el Times.

"Según estas fuentes, los estadounidenses han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos", señala el diario neoyorquino, que cita cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Díaz-Canel reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, aunque reveló poco sobre la naturaleza de estas conversaciones.

Presión sobre el liderazgo cubano

La presión del gobierno estadounidense para que haya un nuevo líder se produce mientras la isla enfrenta apagones generalizados en medio de un devastador embargo petrolero impuesto por la administración Trump.

Una fuente dijo al New York Times que "remover al jefe de Estado de Cuba permitiría cambios estructurales en la economía de un país que el señor Díaz-Canel, a quien los funcionarios de (Trump) consideran de línea dura, difícilmente apoyaría".

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha arremetido contra los líderes de izquierda en América Latina.

Contexto de las negociaciones

En Venezuela, Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero durante una operación militar estadounidense.

Washington trabaja ahora con la vicepresidenta de Maduro y ahora mandataria interina, Delcy Rodríguez, quien ha sido más receptiva a las exigencias estadounidenses.

Trump declaró este lunes a la prensa que espera tener "el honor de tomar Cuba" durante su mandato