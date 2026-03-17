La contundente carta de renuncia del jefe de antiterrorismo a Donald Trump

Joseph Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC), testifica durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes titulada "Amenazas mundiales a la patria" en el Capitolio en Washington, DC, el 11 de diciembre de 2025. ( AFP )

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joseph Kent, presentó su renuncia con efecto inmediato mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que expresa su desacuerdo con la política militar hacia Irán.

En el documento, Kent afirma que no puede "en conciencia" respaldar la guerra en curso contra ese país. Sostiene que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y atribuye el conflicto a presiones externas, en particular de Israel y de sectores influyentes en Washington.

El ahora exfuncionario también cuestiona decisiones recientes dentro de la actual administración. Señala que, en su opinión, se promovió una narrativa errónea sobre el nivel de amenaza iraní, lo que habría influido en la escalada militar. Advierte que repetir ese tipo de acciones podría tener consecuencias similares a conflictos pasados en Medio Oriente.

Kent, quien se identifica como veterano de combate, argumenta que no está dispuesto a apoyar el envío de nuevas generaciones a un conflicto que, según indica, no aporta beneficios claros para la población estadounidense. En la carta también menciona la pérdida de su esposa en una guerra previa, lo que refuerza su postura personal frente a la intervención militar.

A pesar de sus críticas, el exdirector reconoce aspectos de la gestión anterior de Trump en materia de política exterior y le insta a reconsiderar el rumbo actual. Plantea que aún es posible cambiar la dirección de la estrategia hacia Irán.

La carta concluye con un llamado a la reflexión sobre las decisiones en curso y sus implicaciones para el país.

Transcripción íntegra traducida al español:

Presidente Trump, Después de mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense. Apoyo los valores y las políticas exteriores con las que usted hizo campaña en 2016, 2020 y 2024, y que aplicó en su primer mandato. Hasta junio de 2025, usted entendía que las guerras en el Medio Oriente eran una trampa que le costaba a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros compatriotas y agotaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación. En su primera administración, usted entendió mejor que cualquier presidente moderno cómo aplicar de manera decisiva el poder militar sin involucrarnos en guerras interminables. Usted demostró esto al eliminar a Qasam Solamani y al derrotar a ISIS. Al inicio de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma de "América Primero" y sembró sentimientos a favor de la guerra para fomentar un conflicto con Irán. Este eco fue utilizado para hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que, si actuaba de inmediato, había un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para llevarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos cometer este error de nuevo. Como veterano que ha sido desplegado en combate en 11 ocasiones y como esposo con Estrella Dorada que perdió a su amada esposa Shannon en una guerra impulsada por Israel, no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses.Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que sigamos cayendo hacia el declive y el caos. Usted tiene el control. Ha sido un honor servir en su administración y servir a nuestra gran nación. Joseph Kent Director, Centro Nacional de Contraterrorismo