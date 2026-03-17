"Es claro que EE. UU. inició la guerra contra Irán por el poderoso lobby de Israel", acusa Joe Kent

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, anunció su renuncia al cargo tras expresar su rechazo a la guerra impulsada por el presidente Donald Trump contra Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, anunció su renuncia al cargo tras expresar su rechazo a la guerra impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra Irán.

En un mensaje publicado en redes sociales, Kent afirmó que no podía "en buena conciencia" respaldar la ofensiva. Sostuvo que Irán "no representaba una amenaza inminente" para Estados Unidos y agregó que el conflicto se inició "debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos".

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this... pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

La dimisión se produce en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y marca una ruptura dentro de la estructura de seguridad nacional del Gobierno estadounidense.

Kent había sido designado por Trump y confirmado en el cargo en julio del año pasado con una votación de 52 a 44 en el Senado. Antes de asumir la posición, fue candidato político y ha sido vinculado en reportes a sectores de la derecha radical.

La Casa Blanca no reacciona

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una reacción oficial sobre las declaraciones ni sobre la renuncia del funcionario.

El Centro Nacional de Contraterrorismo es una de las principales agencias encargadas de coordinar los esfuerzos de inteligencia para prevenir amenazas contra Estados Unidos, por lo que la salida de su director ocurre en un momento de alta tensión internacional.

La agencia AP reportó que la renuncia se fundamenta en desacuerdos con la estrategia del Gobierno en el conflicto con Irán, lo que añade presión política a la administración en medio del escenario bélico.