Trump califica de "débil" a Joseph Kent tras su renuncia por el conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante su reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 17 de marzo de 2026. ( EFE )

El presidente Donald Trump reaccionó con dureza a la renuncia de Joseph Kent, hasta hoy martes director del Centro Nacional de Contraterrorismo, quien dejó su cargo al afirmar que no puede respaldar "en conciencia" la guerra en curso contra Irán.

En declaraciones recientes, Trump minimizó la salida del funcionario. Dijo que, aunque siempre lo consideró un "buen tipo", también lo veía como "muy débil en materia de seguridad".

Añadió que su salida es "algo bueno", debido a la postura de Kent de que Irán no representaba una amenaza. "Todos los países se dan cuenta de la amenaza que es Irán", afirmó, al defender su decisión de abandonar el acuerdo nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama.

Una renuncia motivada por la "conciencia"

La reacción de Trump surge tras la publicación de la carta de renuncia de Kent, en la que el exfuncionario critica la estrategia militar actual. Kent, veterano de combate con 11 despliegues y esposo de una militar fallecida en guerra, sostuvo que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos.

En la carta, atribuyó la escalada del conflicto a una "campaña de desinformación" impulsada por "altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses". Afirmó que estos sectores buscaron socavar la política de "América Primero" para arrastrar al país a un conflicto que, a su juicio, no beneficia a la población y repite errores de la guerra de Irak.

Choque de visiones sobre la seguridad nacional

Mientras Kent advirtió que las guerras en Medio Oriente son una "trampa" que consume recursos y vidas, Trump sostuvo que la acción militar es necesaria para impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

El exmandatario afirmó que "grandes académicos militares" respaldan su posición de que Estados Unidos debió actuar contra Irán hace años.

Por su parte, Kent cerró su mensaje con un llamado a reflexionar y cambiar el rumbo para evitar que el país caiga en el "declive y el caos". Señaló que el presidente aún tiene la capacidad de modificar la estrategia.