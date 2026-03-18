Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Trump amenaza con destruir campo gasífero de Irán si se ataca de nuevo planta de Catar

La amenaza de Trump se produce en un contexto de creciente tensión entre Irán y Catar, tras los recientes ataques a instalaciones gasíferas

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con destruir el importante campo gasífero South Pars de Irán si se producían nuevos ataques contra la principal planta de gas de Catar.

    Amenazas y declaraciones de Donald Trump

    • El republicano confirmó en su cuenta de Truth Social que Israel había atacado South Pars, pero afirmó que Estados Unidos "no sabía nada" de esa operación, que impulsó a Teherán a lanzar una ofensiva contra las instalaciones cataríes de Ras Laffan.

    "ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES en relación con este extremadamente importante y valioso campo de South Pars a menos que Irán, de forma poco sensata, decida atacar a un país muy inocente, en este caso Catar", escribió Trump.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.