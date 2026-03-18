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Marco Rubio
Marco Rubio

Rubio niega que EE. UU. busque destituir al presidente de Cuba

El exsenador cubano-estadounidense de Miami ha abogado durante años por el fin del gobierno comunista en Cuba

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    Rubio niega que EE. UU. busque destituir al presidente de Cuba
    El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, negó un informe según el cual funcionarios de Washington instaron a Cuba a destituir a su presidente, Miguel Díaz-Canel. (ARCHIVO/EFE)

    El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, negó el martes en la noche un informe según el cual funcionarios de Washington instaron a Cuba a destituir a su presidente, Miguel Díaz-Canel.

    El secretario de Estado afirmó en X que un artículo de The New York Times era "falso", y formaba parte de los reportes de medios que recurren a "charlatanes y mentirosos que dicen estar bien informados".

    El diario informó el lunes que funcionarios de la administración de Donald Trump habían pedido a Cuba que apartara al presidente, pero que no habían presionado por el derrocamiento completo del gobierno comunista.

    Rubio no precisó si estaba negando todo el artículo o partes concretas.

    Gobierno comunista

    Rubio, un exsenador cubano-estadounidense de Miami, ha abogado durante años por el fin del gobierno comunista en Cuba, instaurado por Fidel Castro tras la revolución de 1959.

    • Díaz-Canel prometió este martes una "resistencia inexpugnable" ante las amenazas de Trump de tomar la isla comunista.

    El republicano dijo el lunes que espera tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera". También habló de "liberarla", en medio de conversaciones con las autoridades de La Habana.

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