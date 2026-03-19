EE. UU. precisa que sanciones contra petroleros rusos rumbo a Cuba y Corea del Norte siguen vigentes

Fotografía que muestra un barco de combustibles en la bahía de Matanzas en La Habana (Cuba). ( EFE. EFE/ STR )

Estados Unidos modificó el jueves el levantamiento de sanciones concedido a los petroleros rusos en alta mar, precisando que los cargamentos con destino a Cuba y Corea del Norte siguen sujetos a las restricciones.

Ante el alza del precio del crudo, Washington permitió el 12 de marzo, mediante una enmienda a su régimen de sanciones, la venta de petróleo transportado en petroleros rusos.

La orden de liberalización original solo había establecido una excepción: las transacciones que involucraran a Irán.

Prohibiciones adicionales en la venta de crudo

Ahora precisa que dicha venta de crudo a Cuba y Corea del Norte también está prohibida, así como a algunas regiones de Ucrania ocupadas por Rusia.

Rusia estaba sometida a sanciones a causa de la invasión de Ucrania.

La licencia del Departamento del Tesoro autoriza la entrega y venta de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 (16H01 GMT) del 12 de marzo o antes, hasta las 12H01 (16H01 GMT) del 11 de abril.

Contexto político y económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca un cambio de gobierno en Cuba, tras casi siete décadas de comunismo.