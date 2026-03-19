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sanciones petroleros rusos
sanciones petroleros rusos

EE. UU. precisa que sanciones contra petroleros rusos rumbo a Cuba y Corea del Norte siguen vigentes

La decisión de Washington se enmarca en un contexto de tensiones geopolíticas, donde la administración de Donald Trump busca un cambio de gobierno en Cuba tras décadas de comunismo.

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    EE. UU. precisa que sanciones contra petroleros rusos rumbo a Cuba y Corea del Norte siguen vigentes
    Fotografía que muestra un barco de combustibles en la bahía de Matanzas en La Habana (Cuba). (EFE. EFE/ STR)

    Estados Unidos modificó el jueves el levantamiento de sanciones concedido a los petroleros rusos en alta mar, precisando que los cargamentos con destino a Cuba y Corea del Norte siguen sujetos a las restricciones.

    Ante el alza del precio del crudo, Washington permitió el 12 de marzo, mediante una enmienda a su régimen de sanciones, la venta de petróleo transportado en petroleros rusos.

    • La orden de liberalización original solo había establecido una excepción: las transacciones que involucraran a Irán.

    Prohibiciones adicionales en la venta de crudo

    Ahora precisa que dicha venta de crudo a Cuba y Corea del Norte también está prohibida, así como a algunas regiones de Ucrania ocupadas por Rusia.

    Rusia estaba sometida a sanciones a causa de la invasión de Ucrania.

    La licencia del Departamento del Tesoro autoriza la entrega y venta de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 (16H01 GMT) del 12 de marzo o antes, hasta las 12H01 (16H01 GMT) del 11 de abril.

    Contexto político y económico

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca un cambio de gobierno en Cuba, tras casi siete décadas de comunismo.

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