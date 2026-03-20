×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
evacuación represa Oahu
evacuación represa Oahu

Miles de personas bajo órdenes de evacuación por inundaciones en Hawái

Las autoridades de Hawái han instado a unas 4,000 personas a evacuar la zona cercana a la represa de Wahiawa, que enfrenta un riesgo inminente de falla debido a las intensas lluvias.

    Expandir imagen
    Miles de personas bajo órdenes de evacuación por inundaciones en Hawái
    El agua subió en la reserva al punto de alcanzar niveles de riesgo, por lo que las autoridades sonaron las alarmas. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades de Hawái instaron a unas 4,000 personas próximas a una represa en Oahu a evacuar de inmediato este viernes debido a que las instalaciones están amenazadas por las fuertes lluvias que han azotado la región.

    La represa de Wahiawa, en el norte de la isla de Oahu, la tercera más grande del archipiélago estadounidense y que alberga la capital Honolulu, "está bajo riesgo inminente de falla", advirtió el Departamento de Manejo de Emergencias local.

    • Abandone el área aguas abajo ahora!", agregó el despacho recomendando a las personas a compartir vehículos para aliviar el fuerte tráfico.

    Condiciones meteorológicas y evacuaciones en Oahu

    El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que en medio de severas lluvias, el agua subió en la reserva al punto de alcanzar niveles de riesgo, por lo que las autoridades sonaron las alarmas.

    "La tormenta es muy severa en este momento, particularmente en el norte de Oahu, y tuvimos fuertes precipitaciones durante la noche, inundaciones graves en varios casos. Mucha gente tuvo que ser evacuada", dijo Green en redes sociales.

    Buena parte del estado está bajo advertencia de inundaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que reportó condiciones particularmente peligrosas en el norte de Oahu.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.