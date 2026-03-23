Marco Rubio testificará en juicio contra excongresista acusado de cabildeo a favor de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificará en el juicio federal contra el excongresista de Miami David Rivera, acusado de realizar gestiones de cabildeo encubiertas a favor del gobierno venezolano. ( ARCHIVO/EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificará en el juicio federal contra el excongresista de Miami David Rivera, acusado de realizar gestiones de cabildeo encubiertas a favor del gobierno venezolano durante la primera administración de Donald Trump.

El proceso judicial inició este lunes y se centra en un presunto esquema de influencia extranjera y lavado de dinero, mediante el cual Rivera habría utilizado sus contactos políticos en Washington para intentar suavizar la política estadounidense hacia Venezuela.

Según la fiscalía, Rivera actuó en beneficio del entonces gobierno de Nicolás Maduro, gestionando reuniones y contactos con figuras clave en Estados Unidos, incluida la Casa Blanca, a cambio de un contrato de 50 millones de dólares presuntamente vinculado a la estatal petrolera PDVSA.

Los fiscales sostienen que el exlegislador también coordinó acciones junto a aliados políticos y empresarios, con el objetivo de promover una normalización de las relaciones entre ambos países.

El testimonio de Rubio es considerado inusual y de alto perfil, ya que se trata de un funcionario en ejercicio del gabinete presidencial. De acuerdo con la acusación, Rivera lo consideraba un aliado clave y sostuvo reuniones con él en 2017, en medio de los esfuerzos para influir en la política hacia Caracas.

Aunque Rubio no enfrenta cargos ni ha sido señalado por conducta indebida, su testimonio podría arrojar luz sobre los contactos y gestiones realizadas por Rivera en Washington.

Acusación contra Rivera

La acusación, presentada en 2022, incluye 11 cargos contra Rivera y la consultora política Esther Nuhfer, quienes habrían ocultado sus actividades al no registrarse como agentes extranjeros, como exige la ley estadounidense.

El caso también involucra al empresario venezolano Raúl Gorrín, señalado como intermediario clave entre Rivera y el gobierno venezolano. Según los fiscales, ambos utilizaban canales encriptados y códigos para referirse a sus operaciones.

Por su parte, la defensa niega las acusaciones y sostiene que el contrato de Rivera correspondía a actividades comerciales legítimas, centradas en facilitar posibles inversiones energéticas en Venezuela, incluyendo acercamientos con ExxonMobil.

El juicio ofrece una mirada a la influencia de actores políticos y empresariales vinculados a Miami en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, así como a las complejas relaciones con Venezuela.

Se espera que en los próximos días continúen los testimonios y la presentación de pruebas en un caso que podría tener implicaciones políticas y diplomáticas de alto alcance.