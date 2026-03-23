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Aeropuerto LaGuardia
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Suspenden vuelos en aeropuerto LaGuardia de Nueva York por una "emergencia"

Un portavoz de los bomberos dijo en un mensaje de correo electrónico que la entidad "respondió a un incidente reportado en el que se vieron involucrados un avión y un vehículo en la pista" de la terminal aérea

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    Suspenden vuelos en aeropuerto LaGuardia de Nueva York por una emergencia
    Aeropuerto LaGuardia. (FUENTE EXTERNA)

    El aeropuerto LaGuardia de Nueva York suspendió los vuelos desde primera hora del lunes debido a una "emergencia", anunció la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

    "LaGuardia está cerrado", escribió la FAA en su sitio web.

    "Los vuelos con destino a LaGuardia están suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión", añadió la autoridad de aviación sin dar más detalles.

    Los bomberos de la ciudad indicaron posteriormente que habían respondido a un "incidente" que involucró un avión y un vehículo en la pista del aeropuerto.

    Un portavoz de los bomberos dijo en un mensaje de correo electrónico que la entidad "respondió a un incidente reportado en el que se vieron involucrados un avión y un vehículo en la pista" de la terminal aérea.

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