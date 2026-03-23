Trump declara a la AFP que "todo anda muy bien" respecto a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes a la AFP que "todo anda muy bien" respecto a Irán, poco después de anunciar conversaciones con Teherán y un aplazamiento por cinco días de los ataques que había anunciado contra plantas de energía de la República Islámica.

"Todo anda muy bien", dijo Trump en breves declaraciones por teléfono a la AFP cuando se le preguntó sobre Irán, tras una publicación previa en Truth Social sobre las negociaciones, que hizo caer de inmediato los precios del petróleo.

En su publicación, Trump informó de forma repentina y con pocos detalles que se estaban llevando a cabo gestiones diplomáticas, después de haber rechazado previamente entablar conversaciones con Teherán en la cuarta semana de la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel.

Trump dijo en la publicación que Teherán y Washington "han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas" para "una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio".

Esas negociaciones "continuarán a lo largo de la semana" por lo que el mandatario ordenó "al Departamento de Guerra que posponga cualquier ataque militar contra plantas de energía e infraestructura energética iraní por un período de cinco días".

Esa decisión queda sin embargo supeditada "al éxito de las reuniones y discusiones en curso", escribió Trump.

El presidente estadounidense no ofreció más detalles sobre las conversaciones en sus declaraciones a la AFP, realizadas desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, donde pasó el fin de semana.

Los medios iraníes, sin embargo, afirmaron el lunes que no había negociaciones en marcha.

Reacciones y consecuencias económicas tras el anuncio de Trump

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", dijo la agencia de noticias Mehr citando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, y añadió que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento de "reducir los precios de la energía".

Wall Street abrió con un alza del 1,56% tras la publicación de Trump, y los precios del petróleo cayeron apreciablemente, un 7,52% en la apertura del West Texas Intermediate.

El precio del petróleo se ha convertido en un creciente quebradero de cabeza político para Trump, mientras los estadounidenses se quejan de los precios más altos en las gasolineras, de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre que determinarán la composición del Congreso.