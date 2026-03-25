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atentado narcolancha Caribe
atentado narcolancha Caribe

EE. UU. ataca presunta narcolancha en el Caribe y mata a cuatro personas

Desde septiembre, más de 160 personas han muerto en ataques similares en el Caribe y el océano Pacífico, según informes oficiales

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    EE. UU. ataca presunta narcolancha en el Caribe y mata a cuatro personas
    Los ataques contra las lanchas se iniciaron en septiembre, y desde entonces han muerto más de 160 personas en el Caribe y en el océano Pacífico. (FUENTE EXTERNA)

    Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo, informó este miércoles el Comando Sur, a cargo de la zona.

    "Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío transitaba en una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", aseguró el mensaje en X del Comando Sur.

    "Cuatro narcoterroristas murieron en esta acción", añadió el mensaje, acompañado de un video en blanco y negro que muestra una lancha en alta mar, antes de ser destruida.

    Reacciones y críticas internacionales

    El gobierno de Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que a su juicio le permite atacarlos aunque no representen un peligro inmediato para las fuerzas desplegadas en el Caribe y el Pacífico.

    Organizaciones de defensa de derechos civiles, así como instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han criticado ese tipo de ataques, que consideran ilegales según el derecho internacional.

    Los ataques contra las lanchas se iniciaron en septiembre, y desde entonces han muerto más de 160 personas en el Caribe y en el océano Pacífico.

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