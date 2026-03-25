Trump "desatará el infierno" si Irán no accede a pactar un final para la guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, "desatará el infierno" contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la guerra, advirtió la Casa Blanca el miércoles, aunque aseguró que las conversaciones continúan pese al rechazo de los iraníes al plan propuesto por Washington.

Una retórica agresiva que echó por tierra cualquier esperanza de una desescalada inminente en el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente (...), el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo", señaló, y añadió que "las conversaciones continúan".

Horas después, el canciller iraní, Abás Araqchi, señaló que la república islámica "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo".

"Hablar ahora de negociaciones equivaldría a admitir una derrota", agregó en declaraciones a la televisión pública, e insistió en que Teherán quiere "poner fin a la guerra con sus propias condiciones".

Previamente, la televisión pública iraní Press TV, citando a un funcionario iraní que pidió el anonimato, había afirmado que Teherán respondió "negativamente" al plan planteado por Washington para poner fin a la guerra.

"La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida", indicó.

Según la prensa, miles de tropas estadounidenses podrían ser desplegadas en Oriente Medio, e Irán amenazó con abrir un nuevo frente apuntando contra navíos en el mar Rojo si Estados Unidos lanza una invasión terrestre.

La guerra se intensifica

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la guerra está "fuera de control", mientras llegaban reportes de bombardeos en Irán, Israel, Líbano, Baréin, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita.

La Marina iraní afirmó que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense "Abraham Lincoln", y advirtió que podrían producirse más ataques de este tipo.

Israel, en tanto, afirmó que había llevado a cabo bombardeos en Teherán y en Isfahán, en el centro del país.

En la capital iraní, Shayan, un hombre de 40 años, dijo a la AFP: "hay gasolina, agua y electricidad. Pero todos tenemos una sensación de desamparo. No sabemos qué hacer y es que realmente no hay nada que podamos hacer".

Asimismo Israel anunció que sus aviones bombardearon los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, feudo del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Impacto regional y consecuencias económicas del conflicto

Desde que Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, los ataques israelíes han matado allí a más de mil personas y han causado más de un millón de desplazados, según las autoridades.

Condiciones de Irán para la paz

Según el diario New York Times, que citó funcionarios que pidieron el anonimato, el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos atañe al controvertido programa nuclear iraní y al de fabricación de misiles, y también a las "rutas marítimas".

Desde que empezó la guerra, Teherán mantiene bloqueado de facto el estrecho de Ormuz, una vía estratégica y crucial por donde solía pasar el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial. Esto provocó que los precios de los combustibles se dispararan.

Un funcionario iraní, citado por Press TV, afirmó que Teherán había presentado sus cinco condiciones para que el conflicto termine.

Entre estas, la exigencia de garantías de que Israel y Estados Unidos no reanudarán la guerra y compensaciones por los destrozos causados.

También reclama el cese de las hostilidades en todos los frentes regionales y hacia todos los "grupos de resistencia", en referencia implícita al grupo libanés Hezbolá.

En los mercados del petróleo y en las bolsas también se notó el efecto producido por estos anuncios opuestos.

Ante las primeras noticias sobre unas posibles negociaciones, las bolsas repuntaron y los precios del petróleo se desplomaron. Pero este miércoles, el crudo Brent del mar del Norte volvió a superar los 100 dólares el barril.

Amenazas de Irán en el mar Rojo

La hipótesis de que Estados Unidos pueda invadir una isla iraní llevó a Teherán a lanzar varias advertencias.

"Según los servicios de inteligencia, los enemigos de Irán se preparan para ocupar una de las islas iraníes con el apoyo de un Estado regional", indicó en X el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sin especificar cuál.

Si esto sucede, "todas las infraestructuras vitales de este Estado regional serán blanco de ataques incesantes", avisó.

Y si se produce una invasión estadounidense, Irán abrirá un "nuevo frente" en un estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que es un paso obligado para el canal de Suez, advirtió una fuente militar citada por la agencia Tasnim.