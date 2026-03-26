Juez rechaza desestimar los cargos contra Nicolás Maduro tras concluir audiencia

Personas se manifiestan en apoyo al expresidente venezolano Nicolás Maduro, mientras contramanifestantes se enfrentan frente a un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de marzo de 2026. ( EFE )

El juez federal que supervisa el proceso penal contra Nicolás Maduro aseguró este jueves que no desestimará, por ahora, los cargos por narcoterrorismo, pese a la disputa sobre el pago de la defensa legal del exmandatario, según reportaron varios medios estadounidenses.

"No voy a desestimar el caso", afirmó el juez de distrito Alvin Hellerstein durante una audiencia clave celebrada en Nueva York.

La defensa de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, también acusada en el caso, había solicitado el archivo del proceso alegando que las restricciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump impiden que Venezuela pague sus honorarios legales, lo que —según sus abogados— vulnera su derecho a contar con representación legal.

Impacto de las sanciones estadounidenses en la defensa legal

El conflicto surge a raíz de las sanciones estadounidenses, que bloquean el uso de fondos del Estado venezolano para cubrir los costos de la defensa, situación que la representación legal ha calificado como una interferencia en el derecho constitucional a elegir abogado.

No obstante, Hellerstein dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión. Indicó que podría evaluar nuevamente la solicitud de desestimación si concluye que la Administración actuó de forma arbitraria al impedir el pago de los honorarios.

"En este momento, sería un paso tan grave basado en hipótesis que no creo que debamos entrar en ello ahora", expresó el magistrado.

La audiencia también concluyó sin que se fijara una fecha para la próxima vista judicial. El juez adelantó que emitirá en breve una decisión sobre si ordena al Gobierno estadounidense permitir que Venezuela financie la defensa de Maduro y Flores.

"Muchas gracias por los excelentes argumentos. Espero dar a conocer mi decisión lo antes posible", señaló Hellerstein al cierre de la sesión.

El proceso continúa en medio de un complejo debate legal sobre el alcance de las sanciones y el derecho a la defensa en tribunales estadounidenses.