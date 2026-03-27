Grupo proiraní hackea correo electrónico del director del FBI, según medios de EE. UU.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) confirmó en un comunicado que "actores malintencionados" habían atacado la información del correo electrónico personal de Patel. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán accedió a una cuenta de correo electrónico del director del FBI, Kash Patel, y publicó en internet fotos personales y otros materiales, informaron el viernes medios estadounidenses.

CNN y otros medios señalaron, en base a fuentes cercanas al caso, que el hackeo del correo electrónico de Patel fue reivindicado por el Handala Hack Team, un grupo de ciberdelincuentes proiraní.

Según CNN, los correos electrónicos robados incluyen correspondencia personal, comercial y de viajes, y parecen datar de 2011 a 2022, antes de que Patel fuera nombrado director del FBI por el presidente Donald Trump.

Entre el material difundido en línea por Handala había fotos personales del funcionario, incluidas imágenes suyas fumando puros y posando con un auto antiguo.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó en un comunicado que "actores malintencionados" habían atacado la información del correo electrónico personal de Patel.

También afirmó que se tomaron "todas las medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos asociados con esta actividad".

Acciones oficiales contra Handala Hack Team

Handala reivindicó el pirateo contra Patel en redes sociales, y afirmó que se trataba de una respuesta a la incautación por parte del FBI de nombres de dominio que le pertenecían.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace una semana la incautación de cuatro dominios de sitios web que supuestamente eran utilizados por hackers vinculados al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán.

Entre los dominios incautados había dos que presuntamente eran utilizados por Handala.

Los sitios web se utilizaban para "operaciones psicológicas dirigidas contra adversarios del régimen", publicar datos robados y "pedir el asesinato de periodistas, disidentes del régimen y ciudadanos israelíes", señaló entonces el Departamento de Justicia.

El Departamento de Estado, por su parte, ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación de miembros del grupo de piratas informáticos.