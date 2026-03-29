VIDEO | EE. UU. permite paso de petrolero ruso con destino a Cuba con 730,000 barriles de crudo
El carguero Anatoly Kolodkin, que llegaría a Cuba el martes 31 de marzo, está sancionado por Washington y haría parte de la flota fantasma que Rusia usa para mover petróleo.
Estados Unidos permitió el paso de un petrolero ruso con 730,000 barriles en aguas cubanas, que supondría un alivio para la isla.
El carguero Anatoly Kolodkin, que llegaría a Cuba el martes 31 de marzo, está sancionado por Washington y haría parte de la flota fantasma que Rusia usa para mover petróleo.