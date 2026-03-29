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PETROLERO
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VIDEO | EE. UU. permite paso de petrolero ruso con destino a Cuba con 730,000 barriles de crudo

El carguero Anatoly Kolodkin, que llegaría a Cuba el martes 31 de marzo, está sancionado por Washington y haría parte de la flota fantasma que Rusia usa para mover petróleo.

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Estados Unidos permitió el paso de un petrolero ruso con 730,000 barriles en aguas cubanas, que supondría un alivio para la isla.

El carguero Anatoly Kolodkin, que llegaría a Cuba el martes 31 de marzo, está sancionado por Washington y haría parte de la flota fantasma que Rusia usa para mover petróleo.

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