EE. UU. instruye a embajadas a combatir desinformación global, según The Guardian

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos instruyó a todas sus embajadas y consulados en el mundo a poner en marcha campañas coordinadas contra la desinformación extranjera y a utilizar la red social X como herramienta para contrarrestar lo que consideran "propaganda antiestadounidense", según un cable diplomático obtenido por The Guardian.

El documento que supuestamente fue firmado el lunes por el secretario de Estado Marco Rubio, establece una estrategia global para que el personal diplomático enfrente lo que describe como esfuerzos coordinados de actores extranjeros para socavar los intereses de Estados Unidos.

De acuerdo con The Guardian, el cable también sugiere que embajadas y consulados colaboren con la unidad de operaciones psicológicas del Departamento de Defensa, conocida como MISO (Military Information Support Operations), con el objetivo de contrarrestar campañas de desinformación.

Contexto de la estrategia global

La directriz surge en un contexto de crecientes tensiones internacionales, incluyendo el conflicto con Irán y las continuas operaciones de influencia atribuidas a Rusia y China en regiones como Europa, Asia y América Latina.

El cable establece cinco objetivos principales: contrarrestar mensajes hostiles, ampliar el acceso a información, exponer acciones de adversarios, amplificar voces locales afines a los intereses estadounidenses y promover una narrativa positiva del país.

Para ello, se instruye a las misiones diplomáticas a reclutar influenciadores, académicos y líderes comunitarios en distintos países, con el fin de difundir mensajes que parezcan orgánicos a nivel local.

"Estas campañas buscan culpar a Estados Unidos, generar divisiones entre aliados y promover visiones contrarias a nuestros intereses", señala el documento citado por The Guardian.

Prioridad en la lucha contra la propaganda

Asimismo, el Departamento de Estado indicó al medio que la lucha contra la propaganda extranjera se ha convertido en una prioridad, y que se adoptará una postura más firme utilizando todas las herramientas diplomáticas disponibles.

El cable también respalda explícitamente el uso de la plataforma X, propiedad del empresario Elon Musk, destacando su función de "Notas de la comunidad" como un mecanismo innovador y colaborativo para combatir la desinformación sin afectar la libertad de expresión.

Sin embargo, esta recomendación se produce en medio de cuestionamientos internacionales a la red social. La Unión Europea, por ejemplo, ya ha sancionado a X bajo su legislación de servicios digitales y mantiene investigaciones abiertas sobre sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial.

Según The Guardian, el cable también ordena que la ayuda exterior estadounidense sea claramente identificable, con el uso visible de símbolos nacionales, y que se amplíe la distribución de noticias internacionales y análisis independientes en idiomas locales, especialmente en países donde la información esté restringida o predominan narrativas antiestadounidenses.

Además, más de 700 centros culturales conocidos como "American Spaces" deberán reforzar su papel como plataformas de acceso a información libre y promoverse como espacios de libertad de expresión.

El enfoque descrito en el documento marca un giro poco habitual al integrar de forma más directa la diplomacia pública con operaciones de carácter militar, en un momento en que Estados Unidos busca reforzar su influencia global frente a campañas de desinformación cada vez más sofisticadas, según destacó The Guardian.