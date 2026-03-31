"Los próximos días serán decisivos" en la guerra contra Irán, afirma jefe del Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una reunión de gabinete organizada por el presidente Trump en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. ( EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL )

Los próximos días de la guerra con Irán serán "decisivos", afirmó este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que reveló que visitó el pasado fin de semana a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.

"Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto", dijo Hegseth en una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas.

Menor números de drones y misiles enemigos

Según Pete Hegseth, "las últimas 24 horas han registrado el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán".

A su lado, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, declaró que Estados Unidos había atacado "más de 11,000 objetivos" en los últimos 30 días.

Al ser consultado sobre las preocupaciones de algunos partidarios del presidente Donald Trump respecto al posible uso de tropas terrestres en Irán, Hegseth evitó revelar sus cartas.

"No se puede librar y ganar una guerra si le dices a tu adversario qué estás dispuesto a hacer o qué no estás dispuesto a hacer, incluyendo desplegar fuerzas", agregó.

"Si fuera necesario, podríamos ejecutar esas opciones (...). O quizá no tengamos que usarlas en absoluto: tal vez las negociaciones funcionen".

Las negociaciones con Irán "son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza", dijo Hegseth a los periodistas.

Sobre su visita a las tropas, explicó que el encuentro se mantuvo en secreto por motivos de seguridad.

"Estuvimos sobre el terreno en el área de responsabilidad de Centcom [Comando Central] el sábado durante aproximadamente medio día. Por razones de seguridad operacional, para que esas tropas no sean atacadas, no se revelarán los lugares ni las bases", dijo.

"Baste decir que el viaje fue un honor. Tuve la oportunidad de ser testigo, y fui testigo de lo mejor de Estados Unidos".

El general Dan Caine añadió que Estados Unidos "sigue destruyendo las capacidades de misiles balísticos y de drones de Irán. Seguimos concentrados en interceptar y destruir las cadenas logísticas y de suministro que sustentan estos programas", aseguró.

Y "seguimos ejerciendo dominio sobre la Marina iraní. Continuamos concentrados en atacar su capacidad de minado, sus activos navales".