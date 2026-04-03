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Irán y Estados Unidos buscan a piloto estadounidense cuyo caza fue derribado

The New York Times citó a funcionarios estadounidenses e israelíes que confirmaron las afirmaciones iraníes de que habían derribado un caza de combate

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    Irán y Estados Unidos buscan a piloto estadounidense cuyo caza fue derribado
    Un avión de combate estadounidense se ha estrellado en territorio iraní y las fuerzas de Estados Unidos están intentando rescatar a la tripulación. (FUENTE EXTERNA)

    Un avión de combate estadounidense se ha estrellado en territorio iraní y las fuerzas de Estados Unidos están intentando rescatar a la tripulación, informaron el viernes varios medios estadounidenses después de que la prensa iraní difundiera imágenes de los restos de la aeronave.

    Confirmaciones del incidente

    The New York Times citó a funcionarios estadounidenses e israelíes que confirmaron las afirmaciones iraníes de que habían derribado un avión de combate.

    • The Wall Street Journal y Axios informaron de que las fuerzas estadounidenses habían puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate, en lo que sería la primera pérdida conocida de un avión dentro de Irán desde el inicio de las hostilidades.
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