Irán y Estados Unidos buscan a piloto estadounidense cuyo caza fue derribado

Un avión de combate estadounidense se ha estrellado en territorio iraní y las fuerzas de Estados Unidos están intentando rescatar a la tripulación. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión de combate estadounidense se ha estrellado en territorio iraní y las fuerzas de Estados Unidos están intentando rescatar a la tripulación, informaron el viernes varios medios estadounidenses después de que la prensa iraní difundiera imágenes de los restos de la aeronave.

Confirmaciones del incidente

The New York Times citó a funcionarios estadounidenses e israelíes que confirmaron las afirmaciones iraníes de que habían derribado un avión de combate.

The Wall Street Journal y Axios informaron de que las fuerzas estadounidenses habían puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate, en lo que sería la primera pérdida conocida de un avión dentro de Irán desde el inicio de las hostilidades.