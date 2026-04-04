EE.UU. intensifica la búsqueda de piloto desaparecido tras derribo de avión por Irán

El derribo del avión ha profundizado el conflicto entre Estados Unidos e Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El ejército de Estados Unidos continuó el sábado con la frenética búsqueda de un piloto desaparecido después de que Irán derribó un avión de combate estadounidense, mientras la República Islámica instaba a la población a entregar al piloto y prometía una recompensa.

El avión, identificado por Teherán como un F-15E Strike Eagle estadounidense, fue uno de los dos atacados el viernes. Un militar fue rescatado y al menos otro está desaparecido. Era la primera vez que Washington perdía aeronaves en territorio iraní durante la guerra, que va ya por su sexta semana, y el incidente podría marcar un nuevo punto de inflexión en la campaña.

El conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se ha extendido por Oriente Medio. Hasta el momento ha causado miles de muertos, sacudió las bolsas de todo el mundo, interrumpió rutas marítimas clave, disparó los precios del combustible y no muestra señales de calmarse, mientras Irán responde a los proyectiles con ataques en toda la región.

Los ataques con misiles y drones continuaron el sábado, y un supuesto avión no tripulado iraní causó daños en la sede del gigante tecnológico estadounidense Oracle en Dubái. El ejército de Israel dijo que Irán había disparado misiles hacia el país.

El derribo de los aviones militares se produjo apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase en un discurso a la nación que el país había "vencido y diezmado por completo a Irán" y que "vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido". Washington e Israel se habían jactado recientemente de que las defensas antiaéreas de la República Islámica habían quedado diezmadas.

También el sábado, la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de su instalación nuclear de Bushehr, mató a un guardia de seguridad y dañó un edificio de apoyo. Es la cuarta vez que la instalación es atacada durante la guerra.

La agencia anunció el ataque en redes sociales.

Dos aviones de EEUU atacados

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono hicieron pública información sobre los aviones derribados.

Sin embargo, en un correo electrónico del Pentágono obtenido por The Associated Press, el ejército señaló que recibió la notificación de "un avión derribado" en Oriente Medio, sin aportar más detalles.

Un miembro de la tripulación de esa aeronave fue rescatado. Pero el Pentágono también notificó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconocía el estado de un segundo tripulante del caza. La operación de búsqueda y rescate del ejército continuaba el sábado.

En una breve entrevista telefónica con NBC News, Trump declinó hablar sobre el operativo, pero declaró que lo ocurrido no afectaría las negociaciones con Irán.

Por su parte, la prensa estatal iraní reportó que una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos se estrelló en el golfo Pérsico después de ser alcanzada por fuerzas de defensa iraníes.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar una situación militar delicada, apuntó que no estaba claro si el aparato se estrelló o fue derribado, o si Irán estuvo implicado. No se conocían ni el estado de la tripulación, ni el lugar exacto donde cayó la aeronave.

El conductor de una televisora afiliada a la cadena estatal iraní instó a los residentes a entregar a la policía a cualquier "piloto enemigo".

Durante la guerra, Irán ha hecho una serie de afirmaciones sobre el derribo de aeronaves enemigas tripuladas que resultaron no ser ciertas. El viernes fue la primera vez que se instó a la población a buscar a un piloto derribado.

La prensa estatal dijo en una publicación en la plataforma social X que su ejército derribó un F-15E Strike Eagle estadounidense. La aeronave es una variante del caza de la Fuerza Aérea y lleva un piloto y un oficial de sistemas de armas a bordo.