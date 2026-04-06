Reunión familiar termina en disparo: niño de 4 hiere a otro menor con arma de fuego

El menor disparó un arma que no estaba debidamente asegurada. ( ARCHIVO )

Un niño de cuatro años disparó accidentalmente contra un menor de dos años dentro de una vivienda en Texas, en un incidente ocurrido durante una reunión familiar.

El hecho se registró en una casa ubicada en Onealigh Drive, en el área de Channelview, en las afueras de Houston, alrededor de las 12:15 del mediodía del viernes, de acuerdo con autoridades locales citadas en los informes.

Según la información disponible, aproximadamente siete adultos se encontraban en la sala de la vivienda mientras los dos niños estaban solos en una habitación. En ese contexto, el menor de cuatro años encontró un arma de fuego que, según la investigación preliminar, no estaba debidamente asegurada.

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Familiares relataron que, tras escuchar el disparo, acudieron a la habitación y encontraron al niño mayor sosteniendo el arma, mientras el menor de dos años presentaba una herida de bala en la cabeza.

El niño herido fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Las autoridades indicaron que permanece en estado crítico pero estable, y que se espera su recuperación.

Detalles del hecho

La madre del menor no se encontraba en la vivienda al momento del incidente, mientras que otros adultos sí estaban presentes, según reportes citados.

La investigación determinó que el arma pertenecía a un amigo de la familia identificado como Santiago Daniel Canet, de 25 años, quien se encontraba entre los presentes en la casa. Fue arrestado y acusado de permitir el acceso de un menor a un arma de fuego.

El Oficina del Sheriff del Condado de Harris informó que el arma fue asegurada tras la llegada de los agentes y que todos los presentes cooperaron con la investigación.

Autoridades indicaron que la pistola estaba almacenada en la parte superior de un clóset, pero sin las medidas de seguridad necesarias, lo que permitió que fuera accesible para los niños.

Investigadores de delitos contra menores participaron en el caso, mientras que servicios de protección infantil podrían intervenir en el proceso.

El sheriff del condado de Harris, Ed Gonzalez, señaló en un comunicado que ese mismo día se registró otro incidente separado en el que un niño resultó herido por arma de fuego, e insistió en la importancia de mantener las armas aseguradas.

"Guardar, asegurar y mantener fuera del alcance. Se trata de proteger a los niños", indicó la autoridad en su declaración.