Industria armamentista iraní quedó "completamente" destruida, según el Pentágono

Munición guiada de precisión JDAM de la Fuerza Aérea de EE. UU. y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer se encuentran en la pista al amanecer sobre la base aérea de Fairford, en Gloucestershire, Reino Unido. ( EFE/ TOLGA AKMEN )

La ofensiva de Estados Unidos contra Irán destruyó "por completo" la capacidad del país para fabricar misiles u otro armamento sofisticado, afirmó el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Terminamos de destruir por completo la base industrial de defensa de Irán, un pilar central de nuestra misión", dijo Hegseth en rueda de prensa. "Ya no pueden fabricar misiles", aseguró.

"Si Irán hubiera rechazado nuestros términos, los siguientes objetivos habrían sido sus plantas de energía, sus puentes y su infraestructura petrolera y energética", añadió, en alusión a las amenazas del presidente Donald Trump.

El mandatario llegó a afirmar que "una civilización entera" iba a desaparecer en Irán si no aceptaba un acuerdo.

Industria de defensa

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ofreció detalles sobre la destrucción de la industria de defensa de Irán.

Caine dijo que alrededor del 90 % de las fábricas de armamento, más del 80% de sus instalaciones de misiles y casi el 80 % de su base industrial nuclear habían sido atacadas.

"Cada fábrica que producía drones Shahed fue alcanzada", dijo, en referencia a armas que Irán ha empleado repetidamente a lo largo del conflicto y que también ha proporcionado a Rusia para usar en Ucrania.

Las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de 13,000 objetivos durante la guerra, destruyendo el 80 % de las defensas aéreas de Irán, así como "más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos" y "800 instalaciones de almacenamiento de drones", dijo Caine.

Y aunque se ha alcanzado un alto el fuego, las fuerzas armadas estadounidenses están preparadas por si es violado, añadió.

"Seamos claros: un alto el fuego es una pausa, y la fuerza conjunta permanece lista" declaró Caine.

"Estamos listos para garantizar que Irán respeta" los términos del acuerdo, añadió Hegseth.

El jefe del Pentágono también dijo que Estados Unidos está "vigilando" el uranio enriquecido de Irán —que Washington atacó en bombardeos el año pasado— y que tomará medidas si Teherán no lo entrega.

"Sabemos exactamente lo que tienen, y ellos lo saben. Si no lo entregan "iremos a por ello, lo tomaremos, lo eliminaremos", dijo, planteando la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses.

Estados Unidos atacó sitios nucleares iraníes junto a Israel el año pasado, en la operación denominada Martillo de Medianoche.