Conversaciones entre Israel y Líbano serán la próxima semana en Washington, según fuente cercana al asunto
Estas negociaciones se producen en un contexto de tensión tras los bombardeos de Tel Aviv y el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
Conversaciones entre Israel y Líbano están previstas para la semana próxima en el Departamento de Estado en Washington, según supo la AFP el jueves de una fuente cercana al asunto que pidió el anonimato.
"Podemos confirmar que el Departamento acogerá una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones en curso sobre el alto el fuego entre Israel y el Líbano", declaró un funcionario del Departamento de Estado, confirmando así una información previa de una fuente familiarizada con los esfuerzos diplomáticos.
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Acciones oficiales de Israel y contexto regional
Estas conversaciones tendrán lugar poco después de que Estados Unidos e Irán inicien negociaciones en Pakistán.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el jueves que había ordenado a su gabinete entablar "negociaciones directas" con Líbano, al día siguiente de mortíferos bombardeos de Tel Aviv contra el país vecino que, según la comunidad internacional, amenazan la tregua concluida entre Estados Unidos e Irán.
Israel ha declarado que su incursión en Líbano —en la que tiene como objetivo al grupo Hezbolá, respaldado por Irán— no se ve afectada por el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.