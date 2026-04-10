Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbolá en diálogo con Líbano en Washington

Los gobiernos de Israel y Líbano , que nunca han tenido relaciones diplomáticas formales, van a "iniciar negociaciones de paz", informó Leiter. ( FUENTE EXTERNA )

Israel descarta negociar un alto el fuego con Hezbolá cuando mantenga conversaciones con el gobierno del Líbano la próxima semana en Washington, declaró este viernes el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emisario para esas negociaciones.

Los embajadores de Israel y Líbano mantuvieron conversaciones para organizar las reuniones de la semana que viene en el Departamento de Estado.

Los gobiernos de ambos países, que nunca han tenido relaciones diplomáticas formales, van a "iniciar negociaciones de paz", informó Leiter.

"Israel se negó a negociar un alto el fuego con la organización terrorista Hezbolá, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países", afirmó en un comunicado.

El ejército israelí lanzó ataques masivos y una invasión terrestre de Líbano tras atacar Irán el 28 de febrero, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra Israel por parte de Hezbolá, un movimiento musulmán chiíta respaldado por Irán.

Impacto y cifras de los enfrentamientos en Líbano

Sin un alto el fuego con Hezbolá, las conversaciones se centrarían en que Israel solicite medidas al gobierno libanés, que durante años ha tenido dificultades para contener a Hezbolá, pero ha intensificado sus esfuerzos.

Israel ha declarado que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que iniciarán conversaciones a partir del sábado en Islamabad, no incluye a las hostilidades en Líbano.

Las autoridades libanesas afirman que este frente de la guerra ha causado la muerte de más de 1.950 personas, y que los ataques israelíes causaron más de 350 muertos solo el miércoles, el primer día del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.