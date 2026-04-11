Buques de guerra de EE. UU. cruzan el estrecho de Ormuz para desminarlo

El Estrecho de Ormuz es el principal cuello de botella energético del mundo: por allí pasa cerca del 20 % del petróleo. ( FUENTE EXTERNA )

Dos destructores de la Armada estadounidense cruzaron el estrecho de Ormuz para retirar minas iraníes en el estratégico paso marítimo, dijo el sábado el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

La operación ocurre cuando Irán y Estados Unidos entablan negociaciones de paz en Islamabad, la capital de Pakistán.

Más temprano, el presidente Donald Trump dijo que Washington había comenzado a "desbloquear" esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos.

"Hoy iniciamos el proceso de establecer un nuevo pasaje y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio", dijo el comandante del Cetcom, Brad Cooper.

Los destructores lanzamisiles USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy participan en la operación. El Centcom señaló que "fuerzas adicionales de Estados Unidos, incluidos drones submarinos", se sumarán en los próximos días.

Reacciones de Irán ante la operación estadounidense

Irán "rechazó enérgicamente" las afirmaciones de Washington de que embarcaciones estadounidenses cruzaron el estrecho.

"La iniciativa para el paso de cualquier buque corresponde a las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", dijo el portavoz del ejército, Ebrahim Zolfaqari, a la televisión estatal iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó el paso de barcos militares por el estrecho de Ormuz, informó el domingo la televisión estatal.

"Cualquier intento de buques militares de pasar por el Estrecho de Ormuz será afrontado severamente", citó el medio.

Trump afirmó que Estados Unidos había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió.

Irán bloqueó el paso de la gran mayoría de buques por el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, y en teoría la reapertura de esta vía era una de las condiciones del alto al fuego acordado entre Washington y Teherán anunciado el martes.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE".

"Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda 'chocar' contra una de sus minas marinas" en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.