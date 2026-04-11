Trump dice que le "da igual" si Irán y EE. UU. llegan a un acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, al insistir en que su país había ganado la guerra. "Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.

"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó.

Trump habló mientras el vicepresidente JD Vance encabeza la delegación estadounidense en la capital pakistaní, Islamabad, cuando las conversaciones con Irán entran en su segundo día.

Tensión en el estrecho de Ormuz

El presidente reiteró que buques de guerra de la Marina de Estados Unidos transitaron el sábado por el estrecho de Ormuz, vía de acceso vital al golfo rico en petróleo, para comenzar a limpiarlo de minas iraníes. Teherán rechazó esa versión, al sostener que controla el estrecho y, con ello, el suministro mundial de petróleo tras el ataque lanzado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"Vamos a abrir el estrecho aunque no lo usemos, porque hay muchos otros países en el mundo que sí lo usan y que o están asustados, o son débiles, o tacaños", afirmó Trump.

Críticas a aliados de la OTAN

Una vez más, Trump expresó su frustración con los aliados de la OTAN, que se mantuvieron al margen durante la guerra y que no fueron consultados de antemano.