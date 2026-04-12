Donald Trump amenaza con bloquear el paso de buques en el estrecho de Ormuz

Donald Trump: conflicto entre Irán y Estados Unidos se intensifica con bloqueo de buques en el estrecho de Ormuz ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país bloqueará el paso de buques en el estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones con Irán realizadas en Islamabad, Pakistán.

La advertencia se produce luego de más de 21 horas de conversaciones entre delegaciones de ambos países que concluyeron sin acuerdo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el principal punto de desacuerdo fue la exigencia de garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares.

Desde Teherán, el jefe de la delegación iraní, el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que Estados Unidos no logró generar confianza durante el proceso. "Estados Unidos ha comprendido nuestra lógica y nuestros principios, y ahora le corresponde decidir si puede ganarse nuestra confianza o no", declaró.

Qalibaf agregó que la desconfianza responde a experiencias previas en conflictos con Washington. "Debido a las experiencias de las dos guerras anteriores, no tenemos confianza en la otra parte", afirmó.

Fracaso en las negociaciones

Tras el cierre de las negociaciones, Trump comunicó que la Armada estadounidense impedirá el tránsito de embarcaciones que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo a nivel mundial.

En paralelo, fuentes cercanas a la delegación iraní indicaron que Teherán no prevé modificar su posición en esa vía estratégica. Según la agencia Mehr, Irán mantendrá las restricciones mientras no se alcance un acuerdo que considere razonable.

"Irán no tiene prisa, y a menos que Estados Unidos acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz", señaló una fuente informada de las conversaciones.

Impacto en el comercio energético

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es clave para el comercio energético global. Cualquier restricción en esa zona impacta de forma directa el flujo de petróleo y las cadenas de suministro internacionales.

El encuentro en Islamabad había generado expectativas de distensión en medio de tensiones acumuladas entre ambos países. Sin embargo, las diferencias sobre el programa nuclear iraní y las condiciones del acuerdo impidieron avances.

Las declaraciones de Trump elevan el tono del conflicto en un momento en que se multiplican los focos de tensión en Oriente Medio. La falta de acuerdo mantiene el escenario abierto y sin señales inmediatas de resolución diplomática.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha anunciado una nueva fecha para retomar las negociaciones.